شاهين عبدالرحمن ينضم إلى قائمة مصابي الشارقة

المصدر: منصور السندي - الشارقة

انضم مدافع الشارقة، شاهين عبدالرحمن، إلى قائمة اللاعبين المصابين في الفريق، ليلحق بالمحترف الأوزبكي شوكورف، إثر تعرضه للإصابة أخيراً مع منتخب بلاده.

وأعلن نادي الشارقة في تغريدة على صفحته عبر «تويتر» أنه «بعد إجراء الفحوص الطبية لمدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، شاهين عبدالرحمن، تبينت إصابته بكدمة قوية تسببت في الضغط على عظمة الساق، خلال مباراة الفريق الأخيرة أمام عجمان، في الجولة 19 لدوري الخليج العربي».

وقدم شاهين عبدالرحمن موسماً مميزاً مع فريقه، أسهم في تصدره ترتيب فرق الدوري وقد تم اختياره أخيراً في قائمة المنتخب الوطني الأول، خلال المعسكر الداخلي الذي أقامه في أبوظبي، وخاض خلاله مباراتين وديتين أمام منتخبي السعودية وسورية.

وكان الشارقة خسر خدمات المحترف الأوزبكي شوكوروف، حتى نهاية الموسم الحالي، نظراً إلى تعرضه للإصابة خلال مشاركته مع منتخب بلده.

يذكر أن الشارقة سيخوض مباراة مهمة وحاسمة في 12 الجاري، ضمن الجولة 20 لدوري الخليج العربي أمام بني ياس.