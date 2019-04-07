شاهين عبد الرحمن يخضع للعلاج بسبب"كدمة قوية"

المصدر: منصور السندي-الشارقة

أعلن نادي الشارقة أنه بعد إجراء الفحوصات الطبية لمدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي شاهين عبد الرحمن تبين إصابته بكدمة قوية تسببت في الضغط على عظمة الساق خلال مباراة الفريق الأخيرة أمام عجمان ضمن الجولة 19 لدوري الخليج العربي.

وقال رئيس الجهاز الطبي بالنادي الدكتور ماهر حفيظي خلال تغريدة على صفحة النادي" بعد إجراء الفحوصات اللازمة للاعب شاهين عبد الرحمن تبين وجود كدمة قوية أدت إلى الضغط على عظمة الساق ووجود بعض الالتهابات، وسيخضع اللاعب لفترة علاج طبيعي وفترة غيابه تعتمد على التجاوب مع العلاج الموضوع له".

يذكر أن الشارقة سيخوض مباراة مهمة وحاسمة يوم 12 الجاري ضمن الجولة 20 لدوري الخليج العربي أمام بني ياس.