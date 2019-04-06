شباب الأهلي يتسلَّق مع أروابارينا إلى «الوصافة»

المصدر: أحمد طارق ــ دبي

تقدم شباب الأهلي إلى المركز الثاني في دوري الخليج العربي، للمرة الأولى في الموسم الحالي، بعد فوز الفريق على دبا الفجيرة بثلاثة أهداف مقابل هدف، أمس، في الجولة الـ19، على استاد شباب الأهلي في العوير، ليرفع «فرسان دبي» رصيده إلى 38 نقطة، متساوياً بالرصيد نفسه مع العين، لكن شباب الأهلي يتفوق بالمواجهات المباشرة، بينما توقف رصيد «النواخذة» عند ثماني نقاط في المركز الأخير.

وواصل شباب الأهلي نتائجه الرائعة مع المدرب الأرجنتيني رودولفو أروابارينا، الذي تسلم مهمة تدريب «فرسان دبي»، وهو في المركز الثامن على لائحة الترتيب، قبل أن يحقق 10 انتصارات ويخسر مرتين ويتعادل في مثلهما، ليصعد الفريق إلى الوصافة.

قدم دبا الفجيرة أداءً جيداً في بداية اللقاء، وبادر الفريق بالهجوم، وكاد ياسر عبدالله أن يحرز هدفاً مبكراً بعد مرور ثلاث دقائق، من ركلة حرة مباشرة، لكن الكرة مرت فوق العارضة، بينما دخل شباب الأهلي أجواء اللقاء بعد مرور 10 دقائق، عندما لعب وليد عباس كرة عرضية، وحولها أحمد خليل برأسه بجوار القائم.

سيطر شباب الأهلي على وسط الملعب، وبات الفريق أكثر خطورة على المرمى، بعدما نشط ماورو دياز ولوفانور في قيادة هجمات «فرسان دبي»، وتألق حارس دبا الفجيرة عبدالله سلطان، وأنقذ مرماه من فرصتين محققتين.

وأسهم ضغط شباب الأهلي في إحراز ماورو دياز الهدف الأول، عندما قاد عبدالعزيز هيكل هجمة منظمة، ولعب الكرة إلى دياز الذي سدد كرة جميلة على يمين الحارس في المرمى (34)، وأهدر بعدها لوفانور فرصة إضافة الهدف الثاني، عندما استلم كرة داخل منطقة الجزاء، وراوغ أكثر من مدافع، قبل أن يسقط على الأرض ويشتت دفاع «النواخذة» الكرة.

تدخل محمد الخديم سريعاً بعد الهدف الذي أحرزه دياز، وأجرى التبديل الأول لدبا الفجيرة بنزول أحمد صالح بدلاً من أحمد راشد، لإيقاف هجمات شباب الأهلي، وكاد أحمد جشك أن يضيف الهدف الثاني من كرة عرضية لعبها عبدالعزيز هيكل، وحولها جشك برأسه، مرت بجوار القائم، قبل أن يحرز دبا الفجيرة الهدف الأول من هجمة أردنية خالصة، عندما لعب ياسين البخيت كرة عرضية رائعة، وارتقى لها يوسف الرواشدة ولعبها برأسه لتمر الكرة من بين قدمي ماجد ناصر وتدخل المرمى (43).

وفي الشوط الثاني، استعاد شباب الأهلي تفوقه مجدداً، بعدما أحرز وليد عباس الهدف الثاني، من هجمة قادها إيمليانو فيكيو، الذي لعب كرة خلف مدافعي دبا الفجيرة، ووصلت إلى وليد عباس، الذي سدد الكرة بمهارة من فوق الحارس في المرمى (50)، قبل أن يضيف أحمد خليل الهدف الثالث من ركلة حرة مباشرة سددها «الغزال الأسمر»، وغيرت اتجاهها من دفاع دبا الفجيرة ودخلت المرمى (56).

وكاد دبا الفجيرة أن يعود إلى أجواء اللقاء، عندما أحرز البرازيلي ديوغو أكوستا الهدف الثاني (64)، لكن الحكم سلطان عبدالرزاق ألغى الهدف بعد الرجوع إلى تقنية الفيديو، التي أثبتت تسلل الأردني ياسين البخيت، بينما تألق ماجد ناصر في التصدي لأكثر من كرة خطرة، أبرزها كرة لعبها ديوغو، وأخرجها حارس شباب الأهلي إلى ركلة ركنية، وخرج لاعب دبا أحمد إبراهيم بالبطاقة الحمراء، لتنتهي المباراة بفوز «فرسان دبي».

رجل المباراة

لاعب شباب الأهلي:

إيمليانو فيكيو.

أقل من التوقعات

لاعب دبا الفجيرة:

ديوغو أكوستا.

البطاقات

شباب الأهلي:

ماورو دياز وأحمد جشك.

دبا الفجيرة:

أحمد إبراهيم.

دبا الفجيرة:

أحمد إبراهيم

التبديلات

شباب الأهلي:

محمد إسماعيل وعبدالله

النقبي وإسماعيل الحمادي، بدلاً

من عبدالعزيز هيكل ولوفانور

وماورو دياز.

دبا الفجيرة:

أحمد صالح وأحمد خميس وحمد

إبراهيم، بدلاً من أحمد راشد

ومحمد سيف وياسين البخيت.

الجمهور

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