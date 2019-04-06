فوز العروبة وحتا والتعاون في دوري «الأولى»

المصدر: محمد فاضل ـــ دبي

تصدر نادي العروبة ترتيب فرق دوري الدرجة الأولى لكرة القدم برصيد 30 نقطة، بعد فوزه على ضيفه مسافي، أمس، بثلاثة أهداف دون مقابل، ضمن منافسات الجولة الـ15.

وسجل للفريق الفائز اللاعب العماني خليل نصيب في الدقيقتين (5 و63)، والنيجيري كاريكاري (27)، بينما سجل لمسافي عبدالله راشد في الدقيقة (30).

وفاز حتا على الذيد 2-1، وسجل له البرازيلي جيلمار (48)، ومواطنه لوان سانتوس (78)، فيما أحرز هدف الذيد البرازيلي أباريسيدو (53)، وبموجب هذه النتيجة أصبح رصيد حتا (28 نقطة) بالمركز الرابع.

وفاز التعاون على العربي 5-2، وسجل للفائز الفرنسي محمد بن حمودة (هاتريك) في الدقائق (36 و45 و76)، وعبدالله الغافري (66)، وفهد مبارك (81)، بينما سجل للعربي الروماني ميهاي (7)، وشهاب الحربي (61).

وتختتم الجولة اليوم بإقامة مباراتين عند الساعة الخامسة و45 دقيقة، حينما يلتقي الحمرية (28 نقطة) مع خورفكان (29 نقطة)، بينما يلتقي مصفوت مع دبا الحصن.