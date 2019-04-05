المصدر: دبي-الامارات اليوم.

مفاوضات

ذكرت صحيفة «سو فووت» الفرنسية أن أحد أندية دوري الخليج العربي، دخل في مفاوضات مع البوركيني، تشارلز كابوري، للانتقال إلى صفوفه في فترة الانتقالات الصيفية، موضحة أن عقد كابوري ينتهي مع نادي كراسنودار الروسي بنهاية الموسم الحالي.

تعاقد

دخلت إدارة الألعاب الجماعية بنادي النصر في مفاوضات متقدمة مع المدرب الحالي لسلة الوصل، المصري أحمد عمر، لقيادة الفريق الأول في الموسم المقبل، في ظل الخبرات الكبيرة التي يتمتع بها المدرب، والممتدة لنحو 15 عاماً في السلة الإماراتية.

فارس

أثبتت الأشعة التي أجراها قلب دفاع الجزيرة، فارس جمعة، إصابته بالتهاب في مفصل القدم خلال مباراة الشارقة في دوري الخليج العربي، وسيحتاج إلى العلاج لمدة ثلاثة أيام ليعود بعدها إلى التدريبات.

ورشة

منع اتحاد لعبة جماعية ممثلي وسائل الإعلام من حضور ورشة أقامها، أخيراً، لتلقي مقترحات الأندية الخاصة بإجراء تعديل في اللوائح.