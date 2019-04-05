الشارقة يعجز عن الفوز على عجمان ذهاباً وإياباً

المصدر: سيد مصطفى - عجمان

عجز الشارقة عن الفوز على مستضيفه عجمان، واكتفى بالتعادل السلبي في المباراة التي جرت بينهما، مساء أمس، على استاد راشد بن سعيد، لحساب الجولة 19 من دوري الخليج العربي لكرة القدم.

وابتعد الملك بتلك النتيجة عن أقرب ملاحقيه العين، بفارق تسع نقاط، ليرفع رصيده إلى النقطة 47، مقابل 24 نقطة للبرتقالي. وكان الفريقان قد سبق لهما أن تعادلاً في الدور الأول من البطولة بهدف واحد لكل منهما. وقدم الشارقة أداءً أقل مما كان متوقعاً، وظهر عاجزاً عن تهديد مرمى مستضيفه عجمان على مدار شوطَي اللقاء، بعد أن نجح دفاع الأخير في القضاء على خطورة الثلاثي المحترف، ريان مندز، وايغور كورنادو، وويلتون، الذين لم يكن لهم أي تأثير على مدار الـ90 دقيقة.

في المقابل، ظهر البرتقالي الطرف الأخطر والأكثر تهديداً لمرمى الملك، وكان للحارس، عادل الحوسني، الفضل في الحفاظ على نظافة شباكه وخروج فريقه بنقطة التعادل. وجاءت الدقائق الأولى قوية من جانب عجمان، الذي كاد يتقدم بعد دقيقتين من البداية، حينما توغل النيجيري، ستانلي، من مجهود فردي مميز وسط دفاعات الشارقة، وسدد باتجاه المرمى، لترتطم الكرة بوجه الحارس، عادل الحوسني، وتتحول لضربة ركنية.

وبينما توقع الكثيرون أن تأخذ المواجهة طابع الإثارة والندية بعد تلك البداية، فإذا باللعب ينحصر وسط الميدان معظم الفترات، مع أفضلية واضحة لأصحاب الأرض.

وعاد عجمان ليهدد مرمى الشارقة في بداية الشوط الثاني عن طريق السنغالي ثيام، الذي استغل كرة عرضية من ستانلي ولعبها برأسه في مكان صعب، لكن حارس الملك أبعد اللعبة بصعوبة إلى ضربة ركنية (48). وتألق عادل الحوسني مجدداً حينما منع هدفاً مُحققاً من ستانلي، في انفراد تام بالمرمى، وأمسك بالكرة على مرتين (61).