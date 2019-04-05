مواجهة النصر والوصل بنكهة «اسكندرانية» في كأس السلة اليوم

المصدر: جوني جبورـــ دبي

يحظى لقاء النصر والوصل الذي يقام في السابعة من مساء اليوم على صالة نادي الشارقة في الدور ربع النهائي من كأس رئيس الدولة لكرة السلة، ثالثة بطولات الموسم المحلي لمرحلة الرجال، بنكهة خاصة عندما يتواجه مدربا الفريقين المصريين على المنطقة الفنية، بعدما كانا زميلين سابقين في تسعينات القرن الماضي ضمن قائمة فريق الاتحاد الإسكندري المصري، إذ يدرب أحمد عمر فريق الوصل، فيما تسلم حسام الوكيل قيادة النصر الأسبوع الماضي خلفاً للسوري همام كركوكلي.

وستكون أول مواجهة تجمع الأستاذ والتلميذ معاً، خصوصاً أن الوكيل سبق له العمل بين عامي 2009 و2017 مساعداً للمدرب أحمد عمر في القيادة الفنية لفريق الشباب حققا خلالها إنجازات محلية وخارجية، من أبرزها الثلاثية الشهيرة لموسم 2011 بألقاب الدوري والكأس وبطولة الأندية الخليجية.

وتستهل أولى مباريات ربع النهائي في الخامسة عصراً، بلقاء بني ياس والظفرة في العين، ويتقابل في السابعة شباب الجزيرة والبطائح، قبل أن يسدل الستار على المباريات بلقاء شباب الأهلي مع العين على صالة الجزيرة.