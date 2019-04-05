العين وشباب الأهلي يبحثان عن التأهل المباشر لنهائي الطائرة

المصدر: معاذ كمبال ـــ دبي

يتطلع فريقا العين وشباب الأهلي للتأهل المباشر للمباراة النهائية للدوري العام للرجال للكرة الطائرة، وذلك حينما يواجهان بني ياس والجزيرة على التوالي في الساعة السابعة والربع من مساء اليوم ضمن إياب «البلاي أوف»، وذلك من أجل تفادي خوض مباراة فاصلة تكون فيها الحظوظ متكافئة بعد فوزهما في مباراة الذهاب.

وعلى الصالة السماوية في الشامخة يحل فريق العين ضيفاً ثقيلاً على بني ياس في مواجهة يدخلها «الزعيم» برغبة رد الدين لبني ياس، بعد أن كان «السماوي» توّج بلقب الدوري على حساب العين، بينما يدخل العين اللقاء وهو في وضعية جيدة مقارنة بأصحاب الأرض، وذلك بعد حسمه للقاء الذهاب بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد.

وفي اللقاء الآخر يستقبل فريق شباب الأهلي ضيفه الجزيرة على صالة سعيد بن مكتوم في الممزر، في مواجهة لا تقبل القسمة على اثنين، إذ يرغب أصحاب الأرض والجمهور في تكرار تفوقهم بعد فوزهم في لقاء الذهاب بثلاثة أشوط مقابل شوطين من اجل التأهل المباشر، بينما يتطلع الضيوف للفوز لقيادة اللقاء لمباراة فاصلة.

يذكر أن العين كان قد أنهى المرحلة الأولى من المسابقة في المركز الأول برصيد 46 نقطة، وجاء فريق الجزيرة ثانياً برصيد 42 نقطة، وشباب الأهلي ثالثاً برصيد 41 نقطة، فيما لحق بني ياس بركب المتأهلين بصعوبة بالغة، بعد منافسة قوية مع النصر، بعد أن رفع رصيده إلى 36 نقطة بفارق نقطة واحدة عن «العميد».