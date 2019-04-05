دوري اليد يعود للدوران للمرة الـ 13 اليوم

المصدر: جوني جبورـــ دبي

تعاود عجلة دوري أقوياء اليد الانطلاق اليوم من بوابة الجولة الـ13، عقب توقف دام قرابة شهر فرضته المشاركة الخارجية لفريق الشارقة في طريقه نحو حصد برونزية الأندية الآسيوية الأبطال. وتقام اليوم أربع مباريات في التوقيت ذاته، ففي صالة الشيخ راشد بن مكتوم بنادي الوصل يتواجه أصحاب الضيافة (الثالث 28 نقطة) مع فريق العين (الرابع 27 نقطة)، ويستقبل شباب الأهلي (31 نقطة) المتصدر بفارق الأهداف عن الشارقة، نظيره الوحدة (الثامن 12 نقطة). ويستضيف الشارقة فريق بني ياس صاحب النقطة 11 بالمركز التاسع، ويحل النصر رابع الترتيب برصيد 24 نقطة ضيفاً على الظفرة صاحب المركز السابع برصيد 15 نقطة.