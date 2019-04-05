الفجيرة وكلباء في مهمة الهروب من ضغط «القاع»

المصدر: محمد فاضل - الفجيرة

يستضيف استاد الفجيرة الدولي، الساعة الثامنة والنصف مساء اليوم، حوار الفجيرة واتحاد كلباء ضمن الجولة 19 لدوري الخليج العربي، ويبحث الفريقان تحقيق نتيجة إيجابية تسهم في تأمين البقاء، خصوصاً بالنسبة للفجيرة الذي يعاني أكثر في القاع بـ13 نقطة في المركز 12، ويهمه أكثر الفوز للابتعاد عن خطر الهبوط، بينما يبلغ رصيد كلباء 20 نقطة في المركز العاشر.

ويمكن اعتبار المباراة مصيرية للفريقين، خصوصاً للفجيرة الذي هو بأمس الحاجة لكسب النقاط من أجل الابتعاد عن ملاحقيه فريقي الإمارات 12 نقطة، ودبا ثماني نقاط، ويعوّل على تحقيق الفوز للاقتراب من المنطقة الدافئة، بينما يدرك اتحاد كلباء أن الظفر ولو بنقطة التعادل يقربه أكثر من تحقيق حلم البقاء. ويتطلع الفجيرة لإيقاف نزف النقاط باحثاً عن أول نتيجة إيجابية بعد تلقيه سبع هزائم متتالية، كما يبحث مدربه، الدكتور عبدالله مسفر، عن أول فوز له منذ تسلمه المهمة خلفاً للمدرب السابق هاسيك.

وعلى الجانب الآخر، يدرك مدرب كلباء، الإيطالي فيفياني، أن المهمة ليست سهلة، خصوصاً أن كفة الفجيرة راجحة في المواجهات المباشرة، وبالذات في مسابقة الدوري، وأنه سيحتاج إلى أن يقدم أفضل مستوى لتحقيق النتيجة المرجوة.

مايد راشد: مباراة مهمة وجماهيرية

اكد لاعب اتحاد كلباء، مايد راشد، أن فريقه استعد للمباراة بأفضل صورة وبجدية عالية وتركيز عالٍ خلال التدريبات، متمنياً أن ينجح «النمور» في تحقيق النتيجة الإيجابية، وأكد أن المباراة مهمة وجماهيرية، وأن لها طابع خاص يضاف إلى كون نقاطها مهمة في البقاء، مشددا على أنهم سيكونون في كامل تركيزهم طوال دقائق المباراة، ومؤكداً أنه جاهز للمواجهة.