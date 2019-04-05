«الصقور» يتمسك بالأمل في مواجهة صعبة أمام بني ياس

المصدر: محمد أبو اسماعيل - دبي

يستضيف فريق الإمارات على ملعبه برأس الخيمة، اليوم، فريق بني ياس «الحصان الأسود» في دوري الخليج العربي هذا الموسم، الساعة 5:45 مساء، في فرصة جديدة للصقور من أجل الهروب من الهبوط، والابتعاد قليلاً عن المركز قبل الأخير في جدول الترتيب، مقارنة ببني ياس الصاعد حديثاً، لكنه يقدم موسماً متميزاً ويسعى لاستمرار صحوته.

وكان فريق الإمارات خسر من الوحدة المباراة الماضية بهدفين دون مقابل، ليبقى الفريق عند نقاطه السابقة الـ12، مقابل فوز بني ياس على عجمان، ووصوله للنقطة 30 بالمركز السادس، وهو إنجاز كبير للفريق.

وسيلعب الصقور مباراتين متتاليتين أمام بني ياس والظفرة، أي فرصة لتحقيق ست نقاط قد تكون مهمة للغاية للفريق، لكنها صعبة جداً بالنظر إلى أن التوقعات في جانب الأخيرين بالنظر لنتائجهما الأخيرة.

وتأثر فريق الإمارات كثيراً هذا الموسم، بعدما خسر لاعبه الأجنبي الرابع باستمرار، فبعد أن قام باستبدال الأسترالي ابيني، الذي خاض مع الفريق مباراتين فقط في الدور الأول والباقي ظل مصاباً، تعاقد مع البرازيلي كايو الذي لعب مباراة واحدة أيضاً ثم أصيب ومازال غائباً حتى اليوم، ولا يعرف متى سيعود رغم المحاولات الكثيرة لعلاجه والاستفادة منه.

حبوش: فريق الإمارات ليس سهلاً

قال لاعب وسط فريق بني ياس، حبوش صالح، إن المدرب وضع التكتيك المناسب للمباراة، وأوصى بتفادي الأخطاء التي حدثت في المباريات السابقة، وسيسعى السماوي لتقديم مباراة قوية أمام منافس ليس سهلاً على أرضه.

وقال «بني ياس لا يفكر كثيراً في مركز معين يحتله في نهاية الموسم الحالي، فالجميع يرغب في تقديم مستويات جيدة ترضي جماهيره، وسنرى ما يمكن أن يحدث في نهاية الموسم».

إبراهيم الديب - أبوظبي