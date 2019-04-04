«ريمونتادا» نصراوية بعقل كايو.. و«هاتريك» نيغريدو

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

قاد المدرب الجديد لفريق النصر، البرازيلي كايو، فريقه إلى «ريمونتادا» تاريخية أمام جاره الوصل، بعدما حول تأخره، أمس، 1-2 إلى فوز عريض 4-2، ضمن الجولة 19 من دوري الخليج العربي لكرة القدم.

ويعتبر الفوز الأول للنصر في الدور الثاني، والأول منذ أربعة أشهر مرت على تحقيق آخر انتصار له على حساب الفجيرة في الجولة 12، إضافة إلى أنه الانتصار الأول للعميد على استاد آل مكتوم بحلته الجديدة.

ورفع النصر رصيده 20 نقطة، فيما بقي الوصل عند رصيده السابق 23 نقطة.

بدأ الوصل هجومه مبكراً، مستغلاً التشكيلة الدفاعية لفريق النصر، وسدد خميس إسماعيل أول كرة في الدقيقة الثانية لكنها مرت بجوار القائم، ومن أول كرة داخل منطقة الجزاء لفريق الوصل نجح علي صالح في التوغل والحصول على ركلة جزاء لم يحتسبها الحكم، ومرت الهجمة قبل أن يتدخل حكم الفيديو، ويعطي ركلة جزاء للوصل، تصدى لها البرازيلي كايو، أحرز منها هدف الوصل الأول في الدقيقة السابعة، ليتقدم الوصل بهدف دون مقابل.

بعدها بسبع دقائق، حصل النصر على ركلة جزاء في الدقيقة 14، لكن الإسباني نيغريدو أضاعها من تسديدة مستهترة في يد الحارس، ليبقى النصر متأخراً بهدف دون مقابل، بعدها حاول الفريقان الوصول إلى المرمى، لكن تأثر النصر كثيراً بعدم وجود صانع ألعاب ليفقد الكثير من الفرص، وفي المقابل عاد فريق الوصل إلى وسط ملعبه، واعتمد على الهجمات المرتدة التي لم تشكل أي خطورة.

ووصل النصر مرة أخرى إلى منطقة جزاء الوصل من انفراد تام لنيغريدو، من تمريرة رائعة للاعب طارق أحمد، لكنه سدد الكرة أعلى الحارس والعارضة لتضيع فرصة خطرة لتعديل النتيجة، وتكررت المحاولة نفسها بانفراد جديد لنيغريدو، لكنه راوغ الحارس ثم سدد ليعود الحارس المتألق حميد عبدالله ويتصدى للكرة، لينتهي الشوط الأول بتقدم الوصل بهدف دون مقابل.

وعالج النصر أموره سريعاً مع بداية الشوط الثاني، بتغييرين هجوميين بإشراك جاسم يعقوب، وحبيب الفردان، لينجح في امتلاك الكرة والتقدم إلى الوسط الهجومي للنصر، ونجح بالفعل البديل جاسم يعقوب في الانطلاق بالكرة، ومراوغة مدافعي الوصل، والحصول على ركلة حرة مباشرة وطرد المدافع سالم العزيزي، عقب عودة الحكم إلى تقنية الفيديو، وتصدى لها محمود خميس وسددها قوية، تصدى لها الحارس حميد عبدالله، قبل أن ترتد أمام نيغريدو، الذي أكملها في المرمى، معلناً عن هدف التعادل للنصر في الدقيقة 53.

ونجح الوصل في استغلال خطأ دفاعي من اللاعب اللبناني جوان العمري، وأحرز مهاجمه كايو الهدف الثاني لتصبح النتيجة 2-1.

بعدها نجح النصر في إدراك التعادل عن طريق نيغريدو، أيضاً من متابعة لتسديدة التشيلي روني، لتصبح النتيجة 2-2، واستمر التفوق النصراوي في الشوط الثاني، مستغلاً النقص العددي ليحرز البديل جاسم يعقوب هدف النصر الثالث من تسديدة رائعة في المرمى، ويكمل نيغريدو العودة النصراوية القوية بالهدف الرابع من متابعة جديدة، لتنتهي المباراة بفوز النصر بنتيجة 4-2.

المباريات المقبلة

الوحدة - النصر

النصر - الإمارات

الظفرة - النصر

الوصل - شباب الأهلي

الفجيرة - الوصل

الوصل - الجزيرة

التبديلات

النصر:

جاسم يعقوب (علي حسين)،

حبيب الفردان (مسعود

سليمان)، ودوترا (عامر مبارك).



الوصل:

عبدالله جاسم (عبدالرحمن

علي)، يوسف أحمد (علي

صالح)، وخليل خميس

(خميس إسماعيل).

رجل المباراة

لاعب النصر:

نيغريدو.

دون المستوى

لاعب الوصل:

سالم العزيزي.

البطاقات

بطاقة صفراء

النصر:

مسعود سليمان، وإبراهيم

عيسى، وجاسم يعقوب.

بطاقة صفراء



الوصل:

خميس إسماعيل، وسالم

العزيزي (طرد)، وجورج داودنغ.