العين وشباب الأهلي يضعان قدماً في نهائي دوري الطائرة

المصدر: معاذ كمبال - العين

قطع فريقا العين وشباب الأهلي دبي نصف الطريق نحو التأهل للمباراة النهائية للدوري العام للكرة الطائرة رجال، بعد فوزهما في ذهاب الدور نصف النهائي على كل من بني ياس والجزيرة على التوالي، وذلك في اللقاءين اللذين أقيما، مساء أول من أمس، في مدينتي العين وأبوظبي، فيما ستقام مباراة الإياب يوم غدٍ.

وشهدت المباراة الأولى، التي أقيمت على الصالة البنفسجية باستاد خليفة بن زايد، تفوق فريق العين (وصيف النسخة الماضية) على فريق بني ياس (حامل اللقب) في لقاء مثير انتهى لمصلحة أصحاب الأرض بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد، وهو ما سيجعل من لقاء الإياب يوم غدٍ مواجهة من العيار الثقيل.

وفي المباراة الأخرى، خطف فريق شباب الأهلي فوزاً ثميناً بثلاثة أشوط مقابل شوطين من أرض مستضيفه فريق الجزيرة، في اللقاء الذي أقيم في أبوظبي، واستطاع الضيوف الفوز بصعوبة بعد الوصول إلى الشوط الحاسم الذي حسمه الفريق لمصلحته، وهو ما سيسهل من مهمته في لقاء الإياب يوم غدٍ على ملعبه.

