سيدات ورجال الملاكمة يعسكرون في أوزبكستان استعداداً لـ «الآسيوية»

المصدر: محمد فاضل - دبي

تغادر إلى طشقند في أوزبكستان، اليوم، بعثة منتخب الرجال والسيدات للملاكمة، لإقامة معسكر تدريبي مغلق، يستمر لغاية 16 الجاري، قبل التوجه إلى تايلاند للمشاركة في بطولة آسيا، التي ستقام في الفترة من 19 إلى27 الجاري.

وأعلن اتحاد الإمارات للملاكمة عن أسماء بعثة منتخب الرجال والسيدات التي ستشارك في بطولة آسيا، في أول مشاركة للملاكمة النسوية، ويترأس بعثة المنتخب عضو مجلس إدارة اتحاد الملاكمة، عبدالله العنتلي، ويضم منتخب السيدات كلاً من: فهيمة الفقي وحنان الزيودي، بينما يضم منتخب الرجال خمسة ملاكمين، هم: هزاع الجلاف وصعب ميزر وأحمد محسن وأحمد الشميلي وفهد خوري.