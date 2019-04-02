«الشارقة الرياضي» ينظم محاضرة عن دور المدرب في تطوير الأداء

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

نظّم مجلس الشارقة الرياضي محاضرة «التدريب الرياضي ودور المدرب في تطوير الأداء»، الأسبوع الماضي، في نادي الشارقة للشطرنج، ضمن برنامج تأهيل وتطوير مدربي الأندية الرياضية بمشاركة 57 دارساً من المدربين المشمولين ببرنامج مجلس الشارقة الرياضي لرعاية الموهوبين ومدربي الألعاب الجماعية في المراحل السنية بأندية الإمارة.

وألقى المحاضرة عضو مجلس الإدارة مدير الأكاديمية الأولمبية الوطنية، عبدالملك جاني، من خلال شرح تفصيلي عن أهمية التخطيط في المجال الرياضي وتحديد الخطط الفنية للارتقاء بمستوى أداء اللاعبين، بالإضافة الى سمات وشخصية المدرب الناجح، وكيفية التعامل مع المجالات المرتبطة بالتدريب الرياضي.

من جانبه، أكد الشيخ صقر بن محمد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي، أن هذا البرنامج يمثل أحد البرامج التي تدخل ضمن أهداف المجلس الاستراتيجية.

وأضاف: «المجلس حريص على أن يعود هذا البرنامج، الذي انطلق في فبراير الماضي، بالفائدة على كل المشاركين فيه، سواء من خلال الندوات أو الحصص التدريبية المختلفة بما يصب في مصلحة الأندية من واقع تأهيل المدربين والعاملين فيها من أجل المزيد من التطوير والتقدم للرياضة بشكل عام، كون مثل هذه البرامج تسهم في اكتشاف الموهوبين وإعداد أجيال المستقبل من الرياضيين وصناعة القادة».