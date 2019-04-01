أرنستو يتوّج بلقب «الشارقة ماسترز للشطرنج»

المصدر: سيد مصطفى - الشارقة

توّج الروسي أرنستو ايناركييف، بلقب بطولة الشارقة ماسترز الدولية للشطرنج، التي أقيمت تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، واختتمت منافساتها أول من أمس.

واستفاد الأستاد الدولي الكبير الروسي من كسر التعادل مع سبعة لاعبين متساوين في عدد النقاط ولكل منهم سبع نقاط، ونال جائزة المركز الأول والبالغة 15 ألف دولار ودرع البطولة، وحل بالمركز الثاني الأستاذ الدولي الكبير الصيني يانغ هو حامل لقب النسخة الأولى ونال 10 آلاف دولار والميدالية الفضية، وجاء ثالثاً اللاعب الأستاذ الدولي الكبير الروسي يوري كريفورشكو ونال 7000 دولار والميدالية البرونزية، وحل في المركز الرابع الأستاذ الدولي الكبير الإيراني علي رضا فيروزجا، ثم خامساً، الأستاذ الدولي الكبير الروسي مكسيم مالتاكوف، وجاء سادساً الأستاذ الدولي الأوزبكي نادربيك يعقوبييف.