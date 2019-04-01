العبدولي: موقف دبا لايزال صعباً رغم الفوز على النصر

المصدر: محمد فاضل ــ الفجير

أكد عضو مجلس إدارة نادي دبا الفجيرة مدير الفريق الأول جمعة حمدان العبدولي أن فوز فريقه على النصر 2-1، أول من أمس، في الجولة 18 من دوري الخليج العربي، كان مستحقاً لكن موقف الفريق من البقاء في الدوري مازال صعبا.

ويتواجد دبا في المركز الأخير بجدول الترتيب برصيد ثمان نقاط، جمعهما من فوزين وتعادلين.

وقال العبدولي لـ «الإمارات اليوم:»الفريق ادى المباراة تحت شعار «لايوجد شيء يخسره» لذلك قدم مباراة فنية مميزة من جميع الجوانب، وكان هناك دور فني بارز للمدرب محمد عبيد الخديم الذي وضع لمساته بشكل مميز وأثرت على المردود العام للفريق، وسنلعب المباريات المتبقة من اجل الفوز ولن نفكر بالبقاء أوالهبوط.