المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

هدف

وصف الحساب الرسمي لدوري الخليج العربي، الهدف الذي أحرزه لاعب الهلال السعودي، سالم الدوسري، في النصر السعودي، بأنه تكرار للهدف الذي أحرزه البرازيلي صامويل روزا بقميص حتا في مـــرمى النصر، الموســـم الماضي.

توثيق

أصبحت جميع حسابات شركة نادي العين لكرة القدم في مواقع التواصل الاجتماعي موثقة بالعلامة الزرقاء، بعد حصول حساب النادي في «إنستغرام»، أول من أمس، على التوثيق، بعد جهود مضنية من القائمين على أمر الحسابات.

عطر

كشف لاعب فريق العين، مهند العنزي، عبر حسابه في «إنستغرام» عن إطلاق إحدى شركات العطور الرجالية لعطر خاص باسمه، تم تدشينه بصورة رسمية في الأسواق، وعبّر اللاعب عن سعادته باختيار الشركة اسمه وصورته للمنتج الجديد.