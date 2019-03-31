العين يعيد الفارق مع الشارقة إلى 8 نقاط

المصدر: معاذ كمبال - العين

عاد العين إلى طريق الانتصارات في دوري الخليج العربي لكرة القدم، وحقق فوزاً مهماً وصعباً على حساب الفجيرة بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس، على استاد هزاع بن زايد ضمن الجولة 18 ليبقي على حظوظه في المنافسة على اللقب، بعد أن رفع رصيده للنقطة 38 معيداً فارق النقاط بينه وبين الشارقة المتصدر إلى ثماني نقاط، بينما تجمدت نقاط «الذئاب» عند 13 نقطة في المركز الـ12.

واستغل أصحاب الأرض سيطرتهم على مجريات اللقاء على أفضل ما يكون وسجلوا هدف التقدم في الدقيقة 14، بواسطة الدولي الياباني توكاسا شيوتاني بتسديدة يسارية قوية من داخل منطقة الجزاء، بعد أن حصل على كرة ممهدة خلال محاولة دفاع الفجيرة تشتيت الكرة من أمام مرمى حارسهم عبدالله التميمي ليبسط بعدها فريق العين سيطرته على المواجهة.

وألغى حكم المباراة عمر محمد آل علي، هدفاً في الدقيقة 40 بداعي التسلل، كان قد سجله العين بواسطة مهاجمه جمال معروف، بعد أن استخدم الحكم تقنية الفيديو لأكثر من ثلاث دقائق قبل أن يتخذ قراره، واستمر تقدم أصحاب الأرض بهدف نظيف حتى نهاية الشوط الأول رغم الفرص التي حصل عليها الفجيرة.

ودخل فريق العين الشوط الثاني برغبة تعزيز تقدمه لتفادي مفاجآت «الذئاب»، وكان له ما أراد حينما عزز البرتغالي روبن روبيرو الفوز بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 59 بطريقة رائعة، استخدم خلالها مهارته في مراوغة خط الدفاع قبل أن يسدّد كرة قوية فشلت معها محاولات الحارس عبدالله التميمي في التصدي لها.

وعاد الفجيرة لأجواء اللقاء في الدقائق الأخيرة حينما سجل البديل إبراهيم سعيد هدف تقليص الفارق، بتسديدة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 77، ليشعل به المباراة التي شهدت إثارة بعد أن رمى الضيوف بثقلهم في المقدمة من أجل إحراز هدف التعادل، وحصلوا -نتيجة ذلك- على العديد من الفرص الخطرة أمام مرمى الحارس خالد عيسى، لكنهم لم يستغلوها بطريقة صحيحة بسبب الاستعجال لتنتهي المواجهة بفوز «الزعيم» بهدفين لهدف.