غوريتش: العمل الجماعي سر نجاح بني ياس

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أبدى المدير الفني لفريق الكرة بنادي بني ياس الكرواتي كرونسلاف غوريتش، سعادته بفوز فريقه على عجمان بثلاثة أهداف مقبل هدف واحد أول من أمس، في الجولة 18 لدوري الخليج العربي، والعودة إلى الانتصارات من جديد، مؤكداً أن سبب نجاح العمل في الفريق يعود إلى التزام اللاعبين داخل الملعب وخارجه.

وقال في مؤتمر صحافي «سر تميّز بني ياس هذا الموسم يعود إلى منظومة العمل الجماعية في الفريق، وليس فقط العمل الذي يظهر للجميع على مدى 90 دقيقة داخل الملعب، نسعى لإعداد الفريق وتهيئة الظروف لتحقيق الفوز خارج ملعبنا، أملاً في تساوي الإحصاءات الناجحة المميزة على صعيد عدم التعرض للهزيمة على ملعبنا في الموسم الجاري حتى الآن».

وقال «كما توقعت وقلت قبل المباراة بأن عجمان فريق قوي ويمتلك تكتيكاً عالياً وليس من السهل الفوز عليه، لهذا أهنئ اللاعبين على هذا الفوز الثمين، الذي جاء بفضل الروح العالية التي أدى بها اللاعبون وقاتلوا من أجل الفوز وهذا ما كنا نحتاجه مع فريق صعب مثل عجمان، ورغم أن المباراة قد لا تكون ممتعة مثل بقية مبارياتنا التي لعبناها على ملعبنا، لكننا راضون عن الفوز ويجب علينا الاستمرار في تحقيق النتائج الإيجابية».