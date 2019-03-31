العنبري: الشارقة يعاني ضغوط المنافسة

المصدر: منصور السندي - الشارقة

أكد مدرب الشارقة عبدالعزيز العنبري، أن فريقه يمر بمرحلة ضغوط المنافسة، مشدداً على أهمية الاستمرار بالتركيز نفسه والرغبة نفسها في تحقيق الانتصارات.

وقال العنبري في تصريحات صحافية عقب فوز الشارقة على الجزيرة، أول من أمس، في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة 18 لدوري الخليج العربي، وانتهت بفوز الشارقة 3-2: «يجب أن نكون واقعيين فالفريق يمر بضغوط المنافسة نظراً لابتعاده منذ سنوات طويلة عن المنافسة، وهذا ما يجعلنا نتراجع في بعض المباريات لكننا نفكر في كل مباراة على حدة، وقد طوينا صفحة مباراة الجزيرة ونفكر في المباراة المقبلة». وقفز الشارقة برصيده إلى 46 نقطة محافظاً على صدارته لترتيب فرق الدوري، في حين تجمد رصيد الجزيرة عند 34 نقطة.

وبخصوص الحديث عن انتقال بعض اللاعبين الى أندية أخرى وتأثير ذلك في الفريق، أكد العنبري أنه اذا كان المقصود بالسؤال اللاعب البرازيلي ويلتون سواريز، فإن ويلتون كان شخصاً إيجابياً وقدم مستوى طيباً مع الفريق وظل متعاوناً بصورة إيجابية خلال التمارين، مؤكداً أن كل لاعب يعرف وضع الفريق في المرحلة المقبلة التي يمر بها.

وشدّد العنبري على أن فريق الشارقة يلعب كعائلة واحدة، وأنه يتمنّى استمرار هذه الأجواء.