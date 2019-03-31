إلغاء جولة الدمام في مونديال الزوارق

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

قررت اللجنة المنظمة لجولة الدمام لبطولة العالم للزوارق السريعة «الفورمولا1»، إلغاءها بسبب الأحوال المناخية غير الملائمة، التي تشهدها مدينة الدمام السعودية حالياً. وكان من المتوقع إقامة الجولة الأولى لبطولة العالم، أمس، بمشاركة 18 فريقاً عالمياً منها ثلاثة فرق إماراتية هي «الفيكتوري تيم» وأبوظبي والشارقة.

وقال نائب رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية، خالد المدفع، إنهم سعداء بتأسيس فريق الشارقة، الذي كان يستعد لخوض أول مشاركة له، مشيراً في تصريحات صحافية إلى أن إشهار الفريق يأتي لتعزيز الأهداف الاستراتيجية التي تعمل عليها إمارة الشارقة، كاشفاً عن خطة تسويقية وترويجية تعمل عليها هيئة الإنماء التجاري والسياحي، مع منظمي ومروجي بطولة العالم للزوارق السريعة «الفورمولا1»، تتمثل في الوجود في كل جولة من جولات السباق.