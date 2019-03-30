تيغالي يتساوى مع «عزوز» بـ 127 هدفاً

المصدر: إبراهيم الديب - أبوظبي

قاد الأرجنتيني سباستيان تيغالي الوحدة للفوز على فريق الإمارات، بهدفين دون رد، أمس، على استاد آل نهيان في الجولة الـ18 من دوري الخليج العربي لكرة القدم.

ووصل تيغالي إلى الهدف رقم 127، متساوياً مع نجم الشارقة عبدالعزيز محمد (عزوز)، محتلاً المركز الخامس في قائمة الهدافين التاريخيين لبطولة الدوري، التي يتصدرها فهد خميس برصيد 165 هدفاً.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الوحدة بهدف دون رد، أحرزه سباستيان تيغالي في الدقيقة 36، بتسديدة قوية مباشرة من عرضية الكوري شانغ ريم، وفي الشوط الثاني أضاف تيغالي نفسه الهدف الثاني في الدقيقة 78.