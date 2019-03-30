الجزيرة يتصدر دورة كأس زايد الدولية

المصدر: إبراهيم الديب - أبوظبي

واصل فريق الجزيرة تصدره لدورة كأس زايد الدولية للناشئين تحت 16 سنة لكرة القدم، بعد فوزه على العين بهدف واحد دون رد في المباراة التي جرت بينهما مساء أول من أمس، ضمن منافسات اليوم الثالث للدورة. وأحرز هدف اللقاء الوحيد عبدالله خالد الجنيبي في الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني، وحصل اللاعب نفسه على جائزة أفضل لاعب في المباراة.

وارتفع رصيد الجزيرة إلى تسع نقاط في المركز الأول، بعد فوزه في جميع مبارياته الثلاث حتى الآن، وجاء رينجرز الأسكتلندي ثانياً بست نقاط، متفوقاً بفارق الأهداف على بارتيزان الصربي، والوحدة رابعاً بثلاث نقاط، متفوقاً بفارق الأهداف على جيلينا السولفاكي الخامس، فيما حل العين سادساً وأخيراً بلا رصيد.

وفي مباراة ثانية فاز رينجرز على الوحدة 3-صفر، وفي لقاء آخر فاز فريق بارتيزان الصربي على چيلينا السلوڤاكي بأربعة أهداف مقابل هدفين.