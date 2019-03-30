صدارة إماراتية لـ«الفيزيك» في «دولية دبي لبناء الأجسام»

المصدر: محمد فاضل - دبي

هيمن أبطال الإمارات لبناء الأجسام بـ«الفيزيك» على صدارة المراكز المتقدمة خلال مشاركتهم، أمس، في بطولة «دبي مسيل شو» لبناء الأجسام، التي أقيمت بمنطقة ميناء راشد بدبي.

حضر المنافسات الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، ورئيس الاتحاد الدولي لبناء الأجسام الدكتور روفائيل سانتوغا، ورئيس اللجنة المنظمة باسم جواهري، ونائب رئيس الاتحاد البحريني جاسم بورشيد، وعدد من الشخصيات الرياضية، وجمهور غفير.

وفاز في فئة 170 سنتمتراً الإماراتي محمد عبدالغفور بالمركز الأول، تلاه الأردني مؤمن موسى، في حين حل السلوفاكي دافيد هملير في المركز الثالث، بينما فاز البلغاري نيكولايف اندريف بالمركز الأول في فئة 173 سنتمتراً، وحل ثانياً الإماراتي راشد محمد الحبسي، بينما جاء في المركز الثالث الإماراتي شعيب محمد.

ويشارك في بطولة دبي 275 لاعباً من الشباب والرجال في كل من بناء الأجسام والكلاسيك والماسترز والفيزيك والفيزيك كلاسيك.