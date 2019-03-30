«الشارقة ماسترز للشطرنج» تصل إلى محطتها الختامية اليوم

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

يُسدل اليوم الستار على منافسات بطولة الشارقة ماسترز للشطرنج، المقامة برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بمشاركة 180 لاعباً ولاعبة يمثلون 32 دولة، يتنافسون على جوائز البطولة البالغة 60 ألف دولار، من بينهم 115 لاعباً ولاعبة من أصحاب الألقاب الدولية، كالأساتذة الدوليين الكبار، والأساتذة الدوليين، وأساتذة الاتحاد الدولي.

وتقام اليوم الجولة التاسعة والأخيرة من البطولة، يعقبها حفل الختام وتوزيع الجوائز على الفائزين الأُول.

وكان الروسي آرنستو ايناركييف قد نجح في الحفاظ على صدارته سلم الترتيب عقب نهاية الجولة السابعة برصيد ست نقاط، بواقع خمسة انتصارات وتعادلين، مبتعداً عن أقرب منافسيه بنصف نقطة.

وجاء في المركز الثاني سبعة لاعبين، هم: الصيني وانغ هاو، والإيرانيان بارهام مقصودلو وعلي رضا فيروزجا، والأوكراني يوري كريفورشكو، والهندي اديتيا ميتال، والأوزبكي شمس الدين فوخيدوف، والروسي مكسيم ملتاكوف، برصيد 5.5 نقاط لكل منهم، ما يجعل المنافسة محتدمة وقوية.

وشهد الجولة السابعة نائب رئيس مجلس إدارة نادي دبي للشطرنج والثقافة، أحمد خليفة آل ثاني، بحضور الشيخ سعود بن عبدالعزيز المعلا، رئيس الاتحاد العربي للشطرنج رئيس نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، والأمين العام للاتحاد الآسيوي، هشام علي الطاهر، ونائب رئيس الاتحاد العربي للشطرنج، سامي السفريني.