محسن مصبح: الشارقة بحاجة لدعم الأوفياء في مرحلة الحصاد

المصدر: منصور السندي-الشارقة

أكد رئيس شركة كرة القدم بنادي الشارقة محسن مصبح أن أبواب النادي مفتوحة لكل جمهور النادي وأن الشارقة يحتاج لدعم الأوفياء في مرحلة الحصاد، مشددا على أن إبداع الجيل الشاب من جمهور النادي يوازي إبداع لاعب الفريق داخل الملعب.

وقال محسن في تغريدة على الموقع الرسمي للنادي "مدرج الشارقة صاحب التاريخ والحاضر للبطولات تتوارثه الأجيال الشرقاوية".

وأضاف "إبداع الجيل الشاب من جمهورنا يوازي إبداع لاعبي الفريق داخل الملعب لصنع اللوحة الجمالية التي تميزت بها مبارياتنا، أبواب النادي والإدارة مفتوحة لكل جماهيرنا".

ويخوض الشارقة المتصدر للدوري حتى الآن برصيد 43 نقطة مواجهة صعبة مساء اليوم الجمعة على ملعبه في الشارقة أمام الجزيرة ضمن الجولة 18 لدوري الخليج العربي..