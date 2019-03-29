بني ياس وعجمان في مهمة تحسين المراكز

المصدر: إبراهيم الديب - أبوظبي

يسعى فريقا بني ياس وعجمان إلى تحسين المراكز في ترتيب دوري الخليج العربي، عندما يلتقيان اليوم الساعة الثامنة والنصف مساء على استاد بني ياس بالشامخة الجديدة في الجولة الـ18.

ويدخــــــل بني ياس المبـــــــاراة في المركز السادس بـ 27 نقطـــة، بعـــــــــد خســــارته الأخيرة أمام الوحدة خارج ملعبه في الجولة الماضية بأربعة أهداف مقابل هدف، ويتطلع إلى التقدم أكثر في ترتيب المســــــــابقة، أمــــــــلاً في تحقــــــــــــيق إنجــــــاز كبير بدخول المربع الذهبي، والحصول على مقعـــــــد في أبطــــــال آسيا.

في المقابل يسعى عجمان إلى تعويض خسارته أمام الجزيرة في الجولة الماضية بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، ويبقى الأهم بالنسبة إلى البرتقالي هو البقاء في المنطقة الدافئة.

ومن المتوقع أن يلعب الفريق بأسلوب هجومي، مع توازن دفاعي للحد من خطورة مهاجمي فريق بني ياس، خصوصاً الإسباني بيدرو كوندي.

روبسون: مستعد للبقاء في بني ياس

قال مدافع بني ياس البرازيلي روبسون دي باولا، إنه مستعد للبقاء في صفوف بني ياس في الموسم المقبل، الذي يلعب له على سبيل الإعارة من ناديه البرتغالي، مؤكداً أن هناك جلسة مع إدارة النادي ووكيل أعماله لبحث البقاء مع الفريق لسنوات أخرى مقبلة. وعن مباراة عجمان قال: المنافس قوي، ويملك خط دفاع جيداً، ويجب علينا أن نحافظ على المستوى المعتاد الذي نقدمه دائماً على استاد الشامخة من أجل تحقيق الفوز.