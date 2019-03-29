فريق الشارقة يستعد للظهور الأول في مونديال الزوارق بالدمام

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

تشهد الجولة الأولى من بطولة العالم لسباقات الزوارق السريعة «الفورمولا 1»، التي تقام في مدينة الدمام السعودية، الظهور الأول لفريق الشارقة، الساعي لترك بصمته في هذه المنافسات العالمية، وتحقيق انطلاق قوية في المسابقة التي تشهد أيضاً مشاركة زوارق فريق أبوظبي، وكذلك فريق الفيكتوري تيم.

وزار الأمير سلطان بن فهد بن سلمان، رئيس الاتحاد السعودي للرياضات البحرية، فريق الشارقة، حيث اطلع على استعدادات الفريق لخوض السباق، وتمنى للفريق التوفيق في مشاركته الأولى.

من جانب آخر، أعلن الفريق عن اكتمال جميع استعداداته لخوض السابق الأول، ضمن مشاركاته العالمية في البطولات الدولية لهذا العام، حيث يطمح الفريق إلى تدوين اسمه في سجل الفرق العالمية بشكل بارز.

ويخوض الشارقة جولة الدمام بفريق يقوده الفنلندي سامي سيليو، ويضم في صفوفه 25 شخصاً من متسابقين وفنيين وإداريين، وبواقع 20 متسابقاً، ويمتلك الفريق زورقين مخصصين لسباقات الفورمولا 1، وزورقاً آخر احتياطياً.

وأكد المدير التنفيذي لنادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية، أحمد الحوسني، في تصريحات صحافية، أن الفريق بات جاهزاً للمنافسات، بعد فترة من الإعداد، عقب إشهار الفريق رسمياً في وقت سابق من هذا الشهر، حيث يطمح إلى تحقيق نتيجة جيدة تساعده في بقية المنافسات.

وأكد الحوسني أن الجهود كانت كبيرة لتوفير كل الإمكانات لفريق الشارقة للزوارق السريعة الفورمولا1، الذي يمثل الإمارة الباسمة في هذا المحفل الدولي الكبير.

فريق الشارقة

للزوارق السريعة تم

إشهاره هذا العام

ويقوده الفنلندي

سامي سيليو.