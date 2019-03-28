بينات: مواجهة أرسنال ستغير من ثقة لاعبي النصر في أنفسهم

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

أكد مدرب النصر، الإسباني بينات سان خوسيه، أن الأداء الرائع الذي قدمه الفريق في مباراة أرسنال سيكون له بالغ الأثر في إستعادة اللاعبين للثقة، وسيُشكل حافزاً إضافياً لتقديم أفضل ما لديهم في مواجهة دبا للحفاظ على الصورة الجيدة التي ظهروا عليها أمام الجماهير والملايين الذين تابعوا اللقاء عبر مختلف وسائل الإعلام.

وأضاف خلال الؤتمر الصحافي الخاص بالمباراة: “حاولنا خلال الفترة الماضية تصحيح الأخطاء التي صاحبت أداء الفريق في مبارياته السابقة، وحصل اللاعبون على قسط كبير من الراحة بعد عدة مباريات متتالية في وقتٍ قصير وباتت الآن الفرصة سانحة لهم للعودة بقوة وبتركيز مضاعف من أجل تحقيق الفوز".

وتابع: ”الروح المعنوية العالية التي اكتسبها الفريق بعد مواجهة أرسنال الودية التي جاءت بشكل مبهر وفي حدثٍ استثنائي، سيكون لها أكبر الأثر لتصحيح مسار الفريق".