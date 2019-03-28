الشارقة للزوارق السريعة يعلن جاهزيته للفورمولا 1

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

تنطلق يوم غد منافسات الجولة الاولى لبطولة العالم لسباقات الزوارق السريعة فئة الفورمولا1 للموسم الحالي، والتي تستضيفها الدمام في المملكة العربية السعودية للفترة من (28-30) مارس الحالي، بمشاركة 3 فرق اماراتية وهي فريق الشارقة للزوارق السريعة و فريق ابوظبي و الفيكتوري تيم دبي، وبالمناسبة زار صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن فهد بن سلمان رئيس الاتحاد السعودي للرياضات البحرية فريق الشارقة للزوارق السريعة، حيث اطلع سموه على استعدادات الفريق المكتملة لخوض السباق، وتمنى للفريق التوفيق في مشاركته الأولى في بطولات العالم للفورمولا1.

وفي سياق متصل أعلن فريق الشارقة للزوارق السريعة عن اكتمال كافة استعداداته لخوض السابق الأول ضمن مشاركاته العالمية في البطولات الدولية لهذا العام، حيث يطمح الفريق الى تدوين اسمه في سجل الفرق العالمية بشكل بارز.

ويخوض فريق الشارقة للزوارق السريعة «فورمولا 1» منافسة جولة الدمام بفريق متكامل بقيادة الفنلندي سامي سيليو ويضم في صفوفه 25 شخصا من متسابقين وفنيين وإداريين، وبواقع 20 متسابقا، ويمتلك الفريق زورقان مخصصان لسباقات الفورمولا 1، وزورق آخر احتياطي، كما يمتلك الفريق عشرة محركات فورمولا 1 تبلغ قوة كل محرك400 حصان.

وأكد المدير التنفيذي لنادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية احمد الحوسني اكتمال كافة التجهيزات والاستعدادات لمشاركة الفريق في أولى منافساته الخارجية هذا العام، وذلك بعد إشهار الفريق رسمياً في المانيا في وقت سابق من هذا الشهر، حيث يطمح الفريق الى تحقيق نتيجة جيدة تكون خير افتتاح لبقية المنافسات، مؤكدا أن الجهود كانت كبيرة لتوفير كافة الإمكانات لفريق الشارقة للزوارق السريعة الفورمولا1 والذي يمثل الإمارة الباسمة في هذه المحفل الدولي الكبير، مشيراً الى أن الفريق جاهز للمنافسة في هذه الجولة، ومتمنيا أن يحقق فيها الفريق ما يصبو إليه لتكون خير فاتحة لاجندة العام 2019.