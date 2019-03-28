العنبري: 4 نقاط قوة في الجزيرة على الشارقة الحذر منها

المصدر: الإمارات اليوم - الشارقة

أكد مدرب الشارقة عبد العزيز العنبري أن مباراة الشارقة مع الجزيرة يوم غد الجمعة ضمن الجولة 18 لدوري الخليج العربي لكرة القدم، تعد احدى المحطات الصعبة والمهمة في مشوار الفريق في الدوري في مواجهة فريق قوي مثل الجزيرة الذي يعد منافسا مباشرا للشارقة على صدارة الدوري ، مشيرا الى أن هناك أربع نقاط قوة في الجزيرة يجب على الشارقة الحذر منها تتمثل في إجادته اسلوب الاحتفاظ بالكرة وتميزه بالأفضلية في الاستحواذ فضلا عن امتلاكه قوة هجومية جيدة وامتلاكه كذلك للاعبين على مستوى عال، ، مشددا على أهمية اللعب بتوازن وضرورة عدم استقبال الأهداف سلاح الشارقة في هذه المباراة، مؤكدا على أهمية استغلال عاملي الأرض والجمهور في تحقيق نتيجة إيجابية.

وقال العنبري في المؤتمر الصحافي الذي عقده اليوم الأربعاء بمقر النادي في الشارقة لدينا صورة واضحة عن الجزيرة وقد سبق أن لعبنا أمامه في بطولة الدوري ومسابقة كأس رئيس الدولة".

وتابع "الوضع متشابه عند جميع الفرق في الدوري وفترة الإعداد للمباراة المرتقبة قصيرة خصوصا في أعقاب عودة اللاعبين الدوليين بعد مشاركتهم مع المنتخب الوطني خلال التجمع الأخير في أبوظبي".

ويتصدر الشارقة ترتيب فرق الدوري حتى الآن برصيد 43 نقطة، فيما يحل الجزيرة في المركز الثالث برصيد 34 نقطة.