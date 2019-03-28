المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

تحكيم

شكا مسؤولون في أندية الدرجة الأولى مشكلة مشتركة تتعلق بتكليف قضاة ملاعب قليلي الخبرة بقيادة المباريات الحاسمة في دوري الهواة، مستغربين عدم إسناد المباريات المصيرية في الدرجة الأولى للحكام الدوليين رغم توقف الدوري.

هدية

حصل لاعب العين، بندر الأحبابي، على هدية (حذاء رياضي باهظ الثمن) من زميله عامر عبدالرحمن في إطار العلاقة الأخوية التي تجمع الثنائي. وقدّم عبر حسابه في «إنستغرام» شكره لزميله في الفريق على الهدية القيّمة.

تصريحات

أبدت إدارة أحد أندية دوري الخليج العربي، عدم رضاها عن التصريحات التي أطلقها عضو سابق في النادي، انتقد خلالها عمل الإدارة، مؤكدة أنه لم يكن يجب أن يخرج العضو بهذه التصريحات في وسائل الإعلام.