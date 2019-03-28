سالم ربيع: مواجهة أرسنال ستعيد الثقة إلى لاعبي النصر

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

أكد لاعب النصر السابق، سالم ربيع، أن مكاسب النصر من لقاء أرسنال الإنجليزي الودي كثيرة، حيث لم تقتصر فقط على الحضور الجماهيري الكبير الذي كان في افتتاح استاد آل مكتوم، لكن كان هناك فائدة فنية أيضاً للاعبين، خصوصاً في الشوط الأول الذي كان فيه النصر نداً قوياً لأعرق الفرق الأوروبية، وأن هذه المباراة ستعيد إلى لاعبي النصر الثقة بأنفسهم.

وكان أرسنال الإنجليزي قد حل ضيفاً على فريق النصر في الافتتاح الرسمي لاستاد آل مكتوم، أول من أمس، أمام ما يقارب 15 ألف متفرج، حضروا لتشجيع الفريق الانجليزي الكبير الذي نجح في الفوز على النصر، المدعم بعدد كبير من نجوم الأندية، 3-2، حيث لعب النصر الشوط الأول بتشكيلته المعتادة، ثم خاض نجوم الأندية الأخرى الشوط الثاني أمام البطل الأوروبي.

وقال سالم ربيع لـ«الإمارات اليوم»: «ظهر لاعبو النصر في الشوط الأول بشكل رائع لم نشاهده من قبل لعدد من اللاعبين، خصوصاً التشيلي روني، في حين غاب التوفيق عن الهداف الإسباني نيغريدو، الذي أضاع أكثر من فرصة، لكنه ظهر بشكل أفضل من الفترة الأخيرة، هذه المباراة ستعطي الثقة للاعبين في المباريات المقبلة، وستجعل اللاعبين يشعرون بقيمة الفريق الموجودين فيه».

وأضاف: «الجمهور الكبير الذي حضر وأعطى المهرجان شكلاً رائعاً، يؤكد أن النصر هو مهد كرة القدم في الإمارات، وقادر على جلب عدد كبير من الجماهير باستضافته للفرق الكبرى على مستوى العالم، كما أن هناك فائدة سياحية وترويجيه لدبي ونادي النصر، واستاد آل مكتوم الذي أصبح من أفضل الملاعب في الدولة».

وانتهى الشوط الأول بين النصر وأرسنال بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، حيث تقدم النصر بهدف وكان قريباً من إحراز أكثر من هدف آخر، قبل أن يتعادل نجوم أرسنال في نهاية الشوط، لينتهي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

ويستعد النصر لمواجهة فريق دبا في الجولة 18 من دوري الخليج العربي خارج ملعبه، ويأمل تحقيق أول فوز تحت قيادة المدرب الإسباني بينات، الذي لم يحقق أي فوز مع الفريق وخرج معه من ثلاث بطولات، ويحتل النصر المركز الـ11 في جدول الترتيب برصيد 17 نقطة.

وتابع لاعب النصر السابق: «الكرة الآن في أقدام اللاعبين، لتقديم كل ما يملكون من أجل إعادة الفريق إلى الطريق الصحيح، بعد موسم سيئ لم يكن يتوقع أن يخرج فيه الفريق بهذا الشكل، مباراة أرسنال رغم أنها ودية لكنها تستطيع أن تعيد اللاعبين إلى حالتهم بعد المستوى الجيد، واللعب من دون ضغوط، وأمام جمهور كبير، وأعتقد أنه سيكون لها أثر كبير في اللاعبين في ما تبقى من مباريات».

النصر قادر على جلب عدد كبير من الجماهير باستضافته للفرق الكبرى.