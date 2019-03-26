«الشويفات» و«ديسك» و«المعرفة» أبطال منصة «دو»

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

نجح فريق مدرسة ديسك في الظفر بلقب بطولة كأس مدارس الإمارات تحت 14 سنة، التي تقام ضمن نهائيات منصة أبطال «دو»، بالشراكة مع «لاليغا» في مُجمع ملاعب ذا سيفنس ذا سيفنس بدبي، فيما حل فريق مدرسة المعرفة في المركز الثاني، أما لقب تحت 16 سنة فقد توج به أيضاً فريق مدرسة ديسك، بعد فوزه على فريق مدرسة راشد بن سعيد من حتا 3-2، وشهدت منافسات كأس فرجان الإمارات تتويج فريق دراجون أكاديمي من أبوظبي بلقب البطولة تحت 14 سنة، بينما فاز فريق العين سيتي بكأس تحت 16 سنة للمرة الأولى.

وشهد كأس تحدي الفتيات فوز فريق لا ليغا فالنسيا من دبي بالبطولة، بعد منافسة شرسة على اللقب مع سيتي فوتبول كلوب، وحقق فريق مدرسة الشويفات لقب بطولة كأس فرجان الإمارات لفئة تحت 12 سنة، بينما حقق فريق مدرسة المعرفة من الشارقة لقب البطولة نفسها لفئة تحت 18 سنة.

دبي ــ الإمارات اليوم

دبي ــ الإمارات اليوم