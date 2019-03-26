محراب بطل سباق الإمارات لفردي الدراجات

المصدر: محمد أبوإسماعيل - الشارقة

فاز دراج نادي النصر، حارب محمد محراب، بالمركز الأول في سباق بطولة الفردي ضد الساعة لفئة الشباب لمسافة 30 كلم، الذي أقيم في الحمرية، ونظمه اتحاد الدراجات، التي تقام في نهاية كل موسم، وتتضمن منافسات في كل أنواع السباقات لمختلف الفئات. وحقق حارب محراب أقل زمن وقدره 43 دقيقة و21 ثانية، وبمعدل سرعة متميز بلغ 41 كلم/‏‏ساعة، وحصل على ذهبية وكأس المركز الأول، وقميص بطل الإمارات للفردي ضد الساعة، وجاء دراج نادي شباب الأهلي عمر عبدالرزاق وصيفاً بزمن قدره 44 دقيقة و21 ثانية، ونال فضية السباق، فيما نال الميدالية البرونزية دراج نادي التعاون راشد أحمد المنصوري، بعد فوزه بالمركز الثالث بزمن قدره 45 دقيقة و46 ثانية.