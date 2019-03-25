أشرعة الناشئين تتحدى أمواج شواطئ جميرا

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أبحرت القوارب الشراعية الحديثة في منافسات الجولة الثانية من بطولة دبي جونيور ريغاتا التي نظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، بالتعاون مع نادي دبي للقوارب الشراعية، أول من أمس، ضمن روزنامة السباقات البحرية في الموسم الرياضي 2018-2019.

وتحدّت أشرعة القوارب الصغيرة حالة البحر وارتفاع الموج خلال خمس مراحل مختلفة امتدت من الصباح وحتى المساء بمشاركة 35 متسابقاً ومتسابقة مثلوا أندية الحمرية، ودبي للزوارق الشراعية، ونادي أبوظبي، ورأس الخيمة للشراعية واليخوت، ورأس الخيمة للقوارب الشراعية.

وشهدت المنافسات تألق نجوم فريق نادي الحمرية الذي يحرص على المشاركة في البطولة من أجل زيادة خبرات لاعبيه وصقل مواهبهم، حيث لمع في البطولة خلال هذه الجولة نجم الشقيقين سلطان ومحمد خالد محمد سلطان العويس، اللذين صعدا لمنصة التتويج في فئتين مختلفتين محرزين الميدالية البرونزية.

وأسفرت النتائج عن فوز المتسابق البريطاني جوش مورغان من نادي دبي للقوارب الشراعية (دوسك) بالمركز الأول في فئة ليزر 4.7، متقدماً على زميله الهولندي ماوريتس فان دين (الثاني) والبطل سلطان العويس (الثالث)، فيما عاد لقب الفتيات إلى المتسابقة ماثيلدا أولدمان. وذهبت الصدارة في فئة اوبتمست صغار إلى المتسابق كارلو فون وستير من نادي دبي للقوارب الشراعية (دوسك)، ونال المركز الثاني زميله شارلز ريفيس، بينما احتل المركز الثالث بطلنا محمد العويس. ولدى السيدات تألقت القبرصية الصاعدة نادين تريغكونيس، وفازت بالمركز الأول للمرة الثانية.