مجلس أبوظبي الرياضي يستضيف عمومية السباحة غداً

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

تعقد الجمعية العمومية السنوية لاتحاد السباحة عند الساعة الخامسة من مساء غد في مجلس أبوظبي الرياضي، وستناقش آخر ما توصلت إليه السباحة الإماراتية وأهم الاقتراحات وطلبات الأندية ودراسة الموقف المالي للاتحاد بعد فترة جيدة للسباحة الإماراتية، سواء على مستوى البطولات المحلية أو المشاركة في الأولمبياد الخاص.

وأكد الأمين العام لاتحاد السباحة عبدالله الوهيبي، لـ«الإمارات اليوم»، أن الاتحاد على تواصل تام مع الأندية في ما يتعلق بتنظيم العمل في اللجان الفنية والمنتخبات لتنظيم العمل والوقوف على آخر تطورات اللعبة على مستوى الدولة، كما أكد الوهيبي إقامة بطولة الدولة الشتوية للمياه المفتوحة في نادي الحمرية يوم 30 الجاري، وهي أولى البطولات التي تنظم في الحمرية بناء على طلب النادي وما تم الاتفاق عليه مسبقاً ما بين الاتحاد والنادي.

ومن المقرر أن يستضيف نادي الحمرية بطولة كأس الإمارات للتطوير، وهي التي تقام بين عدد كبير من الأندية والسباحين يوم 13 ابريل المقبل، بعدما طلب النادي تأجيلها أسبوعاً واحداً فقط، ويشرف الاتحاد بالكامل على هذه البطولة.

وتوجه الوهيبي، بالشكر إلى السباحين المشاركين في دورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص - أبوظبي 2019، الذين برهنوا وأسرهم على حرصهم على التمثيل الجيد للسباحة الإماراتية ورفع علم الدولة في المحافل الدولية، إضافة إلى توجيه الشكر إلى الأندية والمراكز الخاصة التي تعمل على تأهيل هؤلاء السباحين.