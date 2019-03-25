التعادلات تسيطر على نتائج اليوم الثاني في «الشارقة ماسترز للشطرنج»

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

سيطر التعادل على الجولة الثانية من بطولة الشارقة ماسترز الدولية للشطرنج، البالغ مجموع جوائزها 60 ألف دولار.

وتعادل المصنف الأول الأستاذ الدولي الكبير الصيني وانغ هاو، مع الأستاذ الاتحادي الإيراني أصغري زاده، كما تعادل الأستاذ الدولي الكبير الروسي، فلاديمير فيدوسييف، مع الدولي الهندي ليون موندونكا.

وخسر المصنف الخامس الأستاذ الدولي الكبير الروسي مكسيم مالتاكوف، من الأستاذ الدولي الفلبيني أوليفير ديماكيلينغ، وخيم التعادل على لقاء الأستاذ الدولي الكبير الأوكراني، يوري كريفورشكو، مع مواطنته الأستاذة الدولية ناتاليا بوسكا.

وتقاسم الأستاذ الدولي الكبير الروسي، سانان سيجيوغوروف، نقط مواجهته مع الأستاذ الدولي الهندي راجان سوندورا، كما تعادل الإيراني علي رضا فيروزجا، مع الهندي نيتين ايس، وتعادل المصري أحمد عدلي، مع الصيني زوو شين.

وحقق لاعب نادي الشارقة الأستاذ الاتحادي جاسم عبدالرحمن الفوز على الأستاذة الاتحادية المنغولية بيار سايخان، كما فاز لاعب نادي الشارقة للشطرنج الصاعد حمد عصام حوير على الهندي الدولي أنيش غاندي،

وفاز الأستاذ الاتحادي لاعب نادي الفجيرة عمار السدراني على مواطنته، روضة السركال وتغلب الأستاذ الاتحادي لاعب نادي دبي، أحمد فريد على الدولية الإيرانية نور الزهراء خضريان.