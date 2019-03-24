محمد بن راشد يزور لاعب الجزيرة أحمد ربيع ويطمئن على حالته الصحية

المصدر: منصور السندي-دبي

محمد بن راشد يزور لاعب الجزيرة أحمد ربيع في مستشفى راشد

منصور السندي - دبي.

زار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، لاعب نادي الجزيرة أحمد ربيع الذي يرقد في مستشفى راشد بدبي اثر اصابة قوية تعرض لها خلال مباراة ودية لفريقه مع فريق الإمارات.

واطمأن صاحب السمو على الحالة الصحية للاعب الذي عانى نزيفا داخليا في الرأس بعد اصطدامه بعمود الإنارة خلال المباراة الودية التي جمعت الجزيرة بفريق الإمارات على الملعب الفرعي في اتحاد الكرة في دبي ضمن تحضيرات الفريقين لمباريات دوري الخليج العربي.

ووقع الحادث نتيجة عدم توفر عناصر الامن والسلامة في الملعب الفرعي التابع لاتحاد كرة القدم في منطقة الخوانيج.

وأعربت أسرة اللاعب عن خالص شكرها وتقديرها للزيارة الكريمة التي قام بها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. وقال طلال ربيع، الشقيق الأكبر لأحمد ربيع، لـ«الإمارات اليوم»: «نشكر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على هذه الزيارة التي أثلجت صدورنا وأسعدتنا كثيراً، ورفعت من الروح المعنوية للأسرة».

وأوضح «زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آلا مكتوم لشقيقي أحمد في المستشفى والاطمئنان على حالته الصحية بعد الإصابة التي تعرض لها أخيراً تعكس مدى اهتمام القيادة الرشيدة وحرصها على تفقد أحوال المواطنين».

وشكر طلال ربيع، رئيس اتحاد الكرة مروان بن غليطة، على زيارته لشقيقه في المستشفى للإطمئنان على حالته الصحية، وكذلك كل الذين زاروه في المستشفى، مشيرا الى الدور الكبير الذي قام به المسؤولون في نادي الجزيرة في متابعة حالة اللاعب أولا بأول ووجودهم في المستشفى.

صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يعود، قبل قليل، اللاعب أحمد ربيع في مستشفى راشد، الذي صدم عمود إنارة الملعب، للاطمئنان على صحته.#الإمارات_اليوم pic.twitter.com/Lsog8yVvp8 — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) ٢٤ مارس ٢٠١٩