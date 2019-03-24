خورفكان يهزم العروبة وينفرد بصدارة «الهواة»

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

فاز خورفكان على العروبة بهدف مقابل لا شيء، في المباراة التي جمعتهما، أمس، ضمن منافسات الجولة 13 لدوري الدرجة الأولى لكرة القدم، في استاد خليفة بن زايد بنادي العروبة، وبالنتيجة نفسها فاز التعاون على مصفوت في المباراة التي أقيمت بملعب مصفوت، وأصبح رصيد خورفكان 29 نقطة بالمركز الأول، يليه الحمرية 25 نقطة بالمركز الثاني، ثم العروبة 24 نقطة بالمركز الثالث، ثم دبا الحصن وحتا ولكل منهما 22 نقطة.

سجل لخورفكان، البرازيلي رودريغوا دا سيلفا، (59) من ضربة جزاء، بعد خطأ تسبب فيه حسن زايد الذي عرقل عادل جمال، بينما سجل للتعاون محترفه المغربي الأصل الفرنسي الجنسية محمد علي بن حمودة (44).