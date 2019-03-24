شباب الأهلي بطلاً لدوري السلة

المصدر: جوني جبور ـ دبي

احتفظ شباب الأهلي ببطولة الدوري العام لكرة السلة لمرحلة الرجال للعام الثالث على التوالي، بتغلبه، أمس، على ضيفه النصر 88-85، في المباراة التي جمعتهما لحساب إياب الدور النهائي، والتي عرف من خلالها شباب الأهلي كيفية تجديد انتصاره بعد فوزه في لقاء الذهاب، الاثنين الماضي، 79-72، وإضافة لقبه الـ11 تاريخياً في البطولة منذ اللقب الأول عام 2000.

واقترب شباب الأهلي من الرقم القياسي لأكثر الفرق فوزاً ببطولة الدوري، الذي لايزال يحتكره الوحدة برصيد 13 لقباً.

وعقب انتهاء المباراة، توج رئيس الاتحادين العربي والإماراتي، اللواء إسماعيل القرقاوي، وأعضاء مجلس اتحاد السلة، وعدد من أعضاء مجلسي إدارتَي شباب الأهلي والنصر، الوصل بالميداليات البرونزية، بعد فوزه، الخميس الماضي، على الشارقة 80-73، والنصر بالميداليات الفضية، وشباب الأهلي بالميداليات الذهبية وكأس البطولة.