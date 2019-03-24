غياب المفاجآت في افتتاح «دولية الشارقة للشطرنج»

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

غابت المفاجآت عن اليوم الافتتاحي للنسخة الثالثة من بطولة الشارقة ماسترز للشطرنج أول من أمس، بعد أن جاءت أغلب النتائج بحسب التوقعات، إذ فاز المصنف الأول الأستاذ الدولي الكبير الصيني وانغ هاو على الأستاذ الاتحادي جاسم عبدالرحمن، كما فاز الأستاذ الدولي الكبير الروسي فلاديمير فودسييف على الأستاذ الاتحادي الهندي جييت غاين. وخسر الأستاذ الدولي ابراهيم سلطان من الأستاذ الدولي الأوزبكي نادربيك يعقوبييف، فيما خسر عمار السدراني من الأستاذ الدولي الكبير الهندي نيهال سارين، وحقق الأستاذ الدولي عمر نعمان الفوز على الدولي الهندي جورماهر، وفي لقاء إماراتي خالص تمكن الاستاذ الاتحادي عمران الحوسني من الفوز على حنان خليل. وافتتح البطولة الشيخ صقر القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، بحضور الشيخ سعود بن عبدالعزيز المعلا رئيس نادي الشارقة الثقافي للشطرنج.