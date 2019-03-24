شباب الأهلي بطلاً لدوري السلة

المصدر: جوني جبورــ دبي

احتفاظ شباب الأهلي ببطولة الدوري العام لكرة السلة لمرحلة الرجال للعام الثالث على التوالي، بتغلبه أمس على ضيفه النصر «88-85» في المباراة التي جمعتهما لحساب إياب الدور النهائي، والتي عرف من خلالها شباب الأهلي كيفية تجديد انتصارهم بعد فوزه في لقاء الذهاب الاثنين الماضي «79-72» وإضافة لقبهم الـ 11 تاريخياً في البطولة منذ الللقب الأول في العام 2000.

واقترب شباب الأهلي من الرقم القياسي لأكثر الفرق فوزاً ببطولة الدوري والذي لا يزال يحتكره الوحدة برصيد 13 لقباً.

وعقب انتهاء المباراة، توج رئيس الاتحادين العربي والإماراتي اللواء إسماعيل القرقاوي، وكل من أعضاء مجلس اتحاد السلة، وعدد من أعضاء مجلسي إدارتي شباب الأهلي والنصر، الوصل بالميداليات البرونزية، بعد فوزه الخميس الماضي على الشارقة «80-73»، والنصر بالميداليات الفضية، وشباب الأهلي بالميداليات الذهبية وكأس البطولة.