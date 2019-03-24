سهيل: قاعدة بيانات جديدة عن لاعبي المنتخب ستُقدم لمارفيك

المصدر: إبراهيم الديب - أبوظبي

أكد مدير المنتخب الوطني الدكتور حسن سهيل، أن المدير الفني المؤقت للمنتخب سليم عبدالرحمن، سيحرص على منح الفرصة لجميع لاعبي الفريق المنضمين للتجمع الحالي للمشاركة خلال المباراة الودية الثانية أمام سورية في السادسة إلا ربعاً من مساء بعد غد على استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة، في ختام التجمع الحالي، الذي يأتي في بداية مشوار الاستعداد للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022، التي تنطلق في شهر سبتمبر المقبل.

وأدى الأبيض المباراة الودية الأولى خلال التجمع الحالي أمام المنتخب السعودي يوم الخميس الماضي، وانتهت بفوز الأبيض بهدفين مقابل هدف واحد، إذ سجل للمنتخب بندر الأحبابي وعلي مبخوت.

وقال الدكتور سهيل لـ«الإمارات اليوم»: «إن الهدف من تجربة جميع اللاعبين ومنحهم الفرصة للمشاركة في مباراتي السعودية وسورية، هو حرص المدير الفني المؤقت سليم عبدالرحمن على توفير قاعدة بيانات جديدة عن لاعبي المنتخب الوطني، يستطيع من خلالها المدير الفني الجديد للفريق الهولندي فان مارفيك التعرف السليم على كل لاعب وإمكاناته الفنية والبدنية وقياس حالته من مختلف الوجوه، حتى يبدأ العمل مع الفريق بصورة علمية سليمة، مشيراً إلى أن هذه القاعدة ستفيد مارفيك بشكل كبير، خصوصاً أنه متابع جيد لجميع المنتخبات الخليجية في العامين الأخيرين بما فيها منتخب الإمارات، ويعرف الكثير عن اللاعب الإماراتي».

وقال «سيكون فان مارفيك موجوداً مع الفريق خلال التجمع الحالي للمنتخب للتعرف أكثر على اللاعبين والحديث معهم حول ملاحظاته المبدئية، وسيقوم أيضاً بدراسة التقرير الفني الذي سيعده سليم عبدالرحمن عن التجمع الحالي، بالإضافة إلى أنه سيقوم بمتابعة مباريات الدوري ومباريات الأندية التي تشارك في دوري أبطال آسيا، لإعداد تقارير منفصلة عن كل لاعب وحالته الفنية والبدنية، والبدء في تكوين فكرة عامة عن القوام الأساسي للمنتخب قبل التجمع الثاني في شهر يوليو المقبل، الذي سيُقام بعد نهاية الموسم الجاري».

وأشار سهيل إلى أن اللاعب علي سالمين تماثل للشفاء من الإصابة الخفيفة التي منعته من اللعب في مباراة السعودية، ومن المنتظر أن يشارك في مباراة سورية، مؤكداً أن المنتخب استفاد من تجربة السعودية بمنح الفرصة للاعبين الجدد للوقوف على مستواهم مثل عبدالله النقبي وعبدالله غانم وشاهين عبدالرحمن، بالإضافة إلى سرعة انسجامهم مع اللاعبين القدامى من أصحاب الخبرة مثل حبيب الفردان وعلي مبخوت وخالد عيسى.

من جانب آخر، تصل إلى أبوظبي اليوم بعثة المنتخب السوري، وسيؤدي الفريق مراناً خفيفاً بعد وصوله، ثم يتدرب على استاد محمد بن زايد غداً، وخلت القائمة من عمر خريبين لاعب بيراميدز المصري، وعمر السومة لاعب الأهلي السعودي.

يستعد الأبيض لخوض مباراة ودية أمام سورية بعد غدٍ.