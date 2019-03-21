7 إسطبلات استخدمت عقاقير محظورة في مهرجان القدرة

المصدر: أحمد طارق - دبي

أعلن نادي دبي للفروسية عن رصد مخالفات من سبعة إسطبلات، شاركت في السباق المخصص للإسطبلات الخاصة ضمن مهرجان ولي عهد دبي للقدرة الأسبوع الماضي، وفقاً لبيان رسمي أصدره النادي.

وذكر النادي، أمس، أنه بالتعاون مع اتحاد الفروسية، تم الكشف عن رصد مخالفات من سبعة إسطبلات استخدمت عقاقير محظورة من خلال نتائج العينات الأولية لسباق ولي عهد دبي للقدرة المخصص للإسطبلات الخاصة.

وأوضح أن الإسطبلات هي كل من: إسطبل زعبيل، وإسطبل الكمدة، وإسطبل تي إن تي، وإسطبل إس إم بي، وإسطبل ماس، وإسطبل الخيال، وإسطبل الريمة، لافتاً إلى أنه تمت مخاطبة الاتحاد الإماراتي للفروسية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقها.