حمدون: الأندية الأخرى تتمنى امتلاكها لاعبي شباب الأهلي

المصدر: أحمد طارق - دبي

أكد مدير فريق الكرة في نادي شباب الأهلي، محمد أحمد حمدون، أن «فرسان دبي» تنتظره مباراة صعبة أمام الوحدة في نهائي كأس الخليج العربي، بعد غدٍ، على استاد هزاع بن زايد في العين، مشدداً على ثقته الكبيرة باللاعبين الموجودين بالفريق، رغم الانتقادات التي يوجهها البعض إلى اللاعبين، لافتاً إلى أن الأندية الأخرى تتمنى امتلاكها مجموعة من اللاعبين الموجودين في شباب الأهلي.

وقال حمدون في تصريحات صحافية: «نشعر بالفخر بمجموعة اللاعبين المواطنين الموجودين في قائمة الفريق، إذ إن أندية أخرى تتمنى أن تكون لديها هذه العناصر الموجودة لدينا، خصوصاً أننا لا نعتمد على لاعب واحد، ورغم الإصابات التي تعرض لها أكثر من لاعب في الفريق، ولكن شباب الأهلي ظهر بشكل جيد في المباريات الماضية، وتأهل إلى النهائي في بطولتي كأس رئيس الدولة وكأس الخليج العربي».

وأضاف: «حسمنا التأهل إلى نهائي مسابقة عزيزة وغالية علينا بالفوز على الوصل بخمسة أهداف مقابل هدف، إذ إن أهمية الصعود إلى النهائي هي أننا لم نحقق اللقب منذ فترة طويلة، وخسرنا في آخر مرتين تأهلنا فيهما إلى النهائي، ولكن تركيزنا في الوقت الحالي على خوض أول نهائي أمام الوحدة، وهي مباراة لن تكون سهلة، أمام منافس قوي، ونتمنى أن نواصل عروضنا القوية، وأن نحقق لقب البطولة».

ورفض حمدون وصف فوز شباب الأهلي على الوصل بالسهل، رغم الانتصار الكبير بخماسية، وقال: «لا أتفق في أننا لعبنا مباراة سهلة أمام الوصل، إذ يجب النظر إلى سير المباراة، والتي تقدم فيها الإمبراطور بالهدف الأول، والعودة في النتيجة لم تكن أمراً سهلاً بالنسبة إلى شباب الأهلي، وكان من الجيد إحراز هدف التعادل في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول».

وتابع: «قد يكون حالفنا التوفيق في الشوط الثاني في إحراز أربعة أهداف، ولكن رغم ذلك المباراة لم تكن سهلة، وكان هناك شد عصبي، لرغبة اللاعبين في تحقيق الفوز والتأهل إلى النهائي، خصوصاً أن الخسارة في هذا التوقيت كانت ستؤثر بشكل سلبي في الفريق، وبالتحديد قبل خوض مباراة الوحدة في نهائي كأس الخليج العربي».

وأشاد مدير فريق شباب الأهلي بالتزام اللاعبين، وقال: «نمتلك مجموعة ممتازة من اللاعبين في الفريق، وهناك منظومة متكاملة في النادي، والجميع يؤدي المطلوب منه، وأرى أن المدرب واللاعبين بذلوا جهداً كبيراً في الفترة الماضية، وكان من ثمار ذلك أن نحقق الفوز على النصر مرتين في كأس رئيس الدولة، ثم في كأس الخليج العربي، وأخيراً الفوز على الوصل».

وختم محمد حمدون تصريحاته بالحديث عن الدور المهم الذي يقوم به جمهور شباب الأهلي، وقال: «الدعم الجماهيري الكبير يعد أكبر حافز لنا وللاعبين بالتحديد، إذ يسهم حضور الجمهور خلف الفريق في أن يقدم اللاعبون كل ما لديهم داخل الملعب، ويكون تركيزهم أكبر، رغبة منهم في إسعاد الجمهور، لذلك أرى أن الجمهور سيكون من أهم العوامل المؤثرة في مباراة (فرسان دبي) أمام الوحدة، والأمر نفسه أمام الظفرة في نهائي كأس رئيس الدولة».