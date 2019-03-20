تأجيل بطولة أبوظبي لصيد الكنعد والسكل إلى 28 الجاري

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

قرر نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية تأجيل أحداث وتفاصيل الجولة الثالثة من بطولة أبوظبي الكبرى لصيد الكنعد والسكل، التي كان من المقرر أن تقام ابتداء من غد، من جهته أكد مؤسس فريق الطيار وراعي الحدث الرئيس، هزاع محمد بن ربيع المهيري، أن خيار التأجيل كان الأنسب في هذه الفترة، خصوصاً مع اضطراب حالة البحر وعدم الاستقرار الملحوظ خلال اليومين المقبلين، وقال: «من أجل منافسة أفضل وأجواء مثالية، قررنا أن يكون الموعد الجديد من 28 إلى 30 مارس الجاري، وستكون الأجواء أكثير إيجابية من أجل انطلاق المنافسة والتحدي، خصوصاً أن الجو سيكون مستقراً، من أجل محاولة الوصول للأوزان الأعلى في البحر، ولتكون للتحدي إثارة أكبر وأجمل بين كل المشاركين في فئتي الكنعد والسكل».

وأكد هزاع أن فريق الطيار على تعاون وثيق ودائم مع النادي البحري، في سبيل أن تقام الأحداث الرياضية البحرية في الصورة الأمثل والأجواء الأفضل، بالإضافة إلى أن يكون المتسابقون في الأجواء الأنسب لهم، من أجل المشاركة والمنافسة على حصد المراكز الأولى.