أطلق متحف زايد الوطني، المتحف الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، بالتعاون مع هيئة البحرين للثقافة والآثار، ومتحف البحرين الوطني، وبدعم من دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، أول مبادرة أثرية وتعليمية مشتركة رئيسة من نوعها بعنوان: «حوارات ماجان دلمون: التنقيب الأثري في قلعة البحرين».

ويركز المشروع على أعمال التنقيب في الطبقات العميقة والتوثيق والتحليل العلمي لفترة دلمون خلال العصر البرونزي، لتسليط الضوء من جديد على الروابط التاريخية والثقافية والاقتصادية بين دلمون وماجان، وهما الاسمان اللذان عُرفت بهما مملكة البحرين ودولة الإمارات في العصور القديمة.

ويجمع المشروع علماء آثار ومتخصصين في المتاحف من الإمارات والبحرين لإجراء أعمال تنقيب تمتد على مدى ستة أسابيع في قلعة البحرين، أحد مواقع التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو»، وأحد أهم المواقع الأثرية في الخليج العربي، بما يسهم في تطوير أبحاث جديدة حول الماضي المشترك للمنطقة، إلى جانب إتاحة الفرصة لجيل جديد من علماء الآثار والمتخصصين في المتاحف لتنمية خبراتهم من خلال العمل الميداني.

وقال رئيس دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، محمد خليفة المبارك: «تجسد هذه الشراكة عمق الروابط الثقافية التي تربط دولة الإمارات بمملكة البحرين، والتزامنا المشترك بصون تراث المنطقة للأجيال المقبلة، ومن خلال توحيد جهود فرق الآثار والمتاحف، نمضي في تعزيز التعاون الثقافي، وإتاحة آفاق أوسع للتبادل المعرفي وتطوير الخبرات، وتعميق فهمنا للروابط التاريخية التي أسهمت في تشكيل هوية منطقتنا. وانطلاقاً من إرثنا المشترك، تسهم هذه الشراكة في دعم وتنشيط البحث العلمي، وتمكين الجيل القادم من العاملين في مجال التراث، ومواصلة دراسة التاريخ الغني لمنطقتنا، ومشاركته مع العالم».

من ناحيته، قال الشيخ خليفة بن أحمد بن عبدالله آل خليفة، رئيس هيئة البحرين للثقافة والآثار: «تجمعنا بدولة الإمارات روابط تاريخية وثقافية راسخة، ونحرص على تعزيزها من خلال توسيع آفاق التعاون في مختلف المجالات، لاسيما في مجال البحوث والتنقيبات الأثرية، ويسعدنا اختيار قلعة البحرين موقعاً لأول مبادرة أثرية وتعليمية مشتركة، نظراً لما تتمتع به من أهمية تاريخية ترتبط بحضارة دلمون العريقة التي ازدهرت في البحرين قبل آلاف السنين، فضلاً عن كونها أول موقع في المملكة يدرج على قائمة مواقع التراث العالمي لليونسكو».

وستشكل فترة التنقيب برنامجاً تدريبياً ميدانياً، تتيح لعلماء الآثار في بداية مسيرتهم المهنية والمتخصصين الشباب في مجال العمل المتحفي من دولة الإمارات ومملكة البحرين تدريباً عملياً متخصصاً إلى جانب كبار المتخصصين في العمل الميداني. وسيتلقى المشاركون خبرة عملية في أساليب التنقيب الطبقي، والتسجيل والتوثيق الأثري، ومعالجة المكتشفات وصونها، وعلم الآثار البيئي، وتفسير البيانات الأثرية.

محمد المبارك:

• الشراكة تجسد عمق الروابط الثقافية التي تربط الإمارات بالبحرين، والتزامنا المشترك بصون تراث المنطقة للأجيال المقبلة.