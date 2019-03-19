خالد محمود: أصحاب الهمم أذهلوني.. مستعدون للعب 9 ساعات دون كلل

المصدر: سيد مصطفى - أبوظبي

قال مدير منافسات الكرة الطائرة في الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص - أبوظبي 2019، اللاعب الدولي السابق في كرة الطائرة، خالد محمود، إن أصحاب الهمم أذهلوه بالطاقة الإيجابية التي قدموها في المباريات، مشدداً على أن الأسوياء قد خرجوا بدروس عدة مستفادة من تجربة اللعب مع أصحاب الهمم، وليس العكس.

وتضم منافسات الكرة الطائرة ضمن الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص، ثلاث فئات تجمع الأسوياء وأصحاب الهمم للرجال، والأسوياء وأصحاب الهمم للسيدات، وأصحاب الهمم.

وتقضي لوائح البطولة، بأن يوجد ثلاثة لاعبين أسوياء ومثلهما من أصحاب الهمم في الملعب سواء للرجال أو السيدات. وقال محمود لـ«الإمارات اليوم»: «أصحاب الهمم مستعدون للعب تسع ساعات متواصلة دون كلل أو تعب، عكس الأسوياء الذين يشعرون بالتعب بعد المباريات وربما خلالها». وتحدث عن تجربته مع أصحاب الهمم في الأولمبياد الخاص.

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